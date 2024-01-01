В Перми борются за жизнь оставшегося без хозяев бенгальского кота На лечение объявлен сбор средств Поделиться Твитнуть

Организаторы пермского приюта для кошек «Счастливый хвост» рассказали, что к ним попал бенгальский кот Лео с множественными болезнями, и сейчас волонтёры борются за его жизнь. Хозяева отдали его в приют по семейным обстоятельствам, и он собрал инфекции, т.к. был домашним питомцем с ослабленным иммунитетом.

«Часть кошек попадает к нам здоровыми, часть кошек мы лечим в условиях приюта своими силами. Еще большую часть мы возим в клиники, сдаем анализы, делают операции и так по кругу. Но иногда в наш приют приезжают такие коты, на которых свалятся все самые опасные болезни и испытания», — рассказали приюте.

Сейчас у четвероногого целый букет болезней: цистит, воспаление роговицы глаза и потеря обоняния. Лео кормят через искусственное отверстие в животе.

Волонтёры отвезли его в инфекционку, но забирают обратно в приют, т.к. содержание в клинике очень дорогое. Долг уже превысил 22 тыс. руб. В связи с этим объявлен сбор средств на спасение жизни Лео.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.