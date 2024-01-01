Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Суд ликвидировал «Центр исторической памяти» в Перми Председатель организации отбывает условный срок Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Окунцев / "Центр исторической памяти"

Мотовилихинский районный суд вынес решение о ликвидации Пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти». Заседание состоялось ещё 8 октября, однако решение представитель «Центра» Вера Сединина получила только 31 октября.

В решении суда говорится, что «Центр» ликвидируется на основании фактического прекращения своей деятельности, о чём свидетельствует отсутствие отчётных документов организации за 2023 год. По решению суда НКО было исключено из Единого госреестра юридических лиц.

Напомним: в 2023 году руководитель «Центра исторической памяти» Александр Чернышов стал подсудимым по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Чернышов вместе с бывшим руководителем организации «Пермский Мемориал» (учредитель «Международного Мемориала», признанного иностранным агентом) Робертом Латыповым (признан иностранным агентом) пытался вывезти в Германию архивные документы общества, представляющие культурную и историческую ценность.

4 апреля 2024 года Чернышов был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он был освобождён в зале суда. Конфискованные документы «Пермского Мемориала» сданы в Пермский государственный архив социально-политической истории.

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