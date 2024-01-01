В Перми на Сылвенском тракте маршрутный автобус попал в серьёзное ДТП Авария произошла из-за выехавшей на встречную полосу иномарки Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Утром 1 ноября, около 08:30, на Сылвенском тракте произошло жёсткое ДТП с участием маршрутного автобуса «ГАЗ» и легкового автомобиля «Субару».

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки 1995 г.р., двигаясь по Сылвенскому тракту со стороны ул. Окраинной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ГАЗ».

В аварии пострадал только водитель «Субару». Его отвезли в больницу. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров.

На месте ДТП работают полицейские.

Напомним, 1 ноября в Пермский край пришли снегопады. В связи с этим в Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулём, соблюдать скоростной режим и не создавать потенциально опасных ситуаций.

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