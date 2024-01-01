В Госавтоинспекции Прикамья призвали водителей срочно поменять резину В регион пришли снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С утра 1 ноября на территории Пермского края резко ухудшились погодные условия: начался обильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может продолжиться до вечера. В связи с этим в Госавтоинспеции Прикамья призвали всех водителей срочно поменять летнюю резину на зимнюю, так как на дорогах возможна гололедица.

«В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению», - отметили в ведомстве.

Также нужно увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом автомобилей.

Как ранее писал «Новый компаньон», ухудшение погодных условий в регионе началось ещё 31 октября. В отдельных районах пошёл дождь и мокрый снег. Где-то образовался гололёд, а порывы ветра доходили до 17 м/с.

Пермяков предупредили, что ухудшение погоды может привести к образованию заторов на дорогах, возникновению аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличению количества ДТП и техногенных пожаров.

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