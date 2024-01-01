На Пермский край 31 октября обрушатся снегопады с сильным ветром Поделиться Твитнуть

В четверг, 31 октября, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные погодные явления: дождь, мокрый снег, в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега и порывы ветра до 17 м/с, об этом сообщили в Пермском ЦГМС.

Температура воздуха ночью будет составлять от -3°С до +2°С, днем от -1°С до +4°С.

Пермяков предупредили, что ухудшение погоды может привести к образованию заторов на дорогах, возникновению аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличению количества ДТП и техногенных пожаров, обрывам проводов и линий электропередач (ЛЭП), падению слабо укреплённых конструкций и ветвей деревьев.

Как пишет ВЕТТА, Единый центр поддержки рекомендовал жителям избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП, стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам - быть внимательными при переходе проезжей части. Также следует проявлять осторожность при обогреве жилья печами и электроприборами. При авариях на сетях электроснабжения следует немедленно обесточить электроприборы.





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