На трассе Пермь—Екатеринбург в кювет опрокинулся автомобиль Поделиться Твитнуть

фото поисково — спасательной службы Кунгурского муниципального округа

На 87 км трассы Пермь—Екатеринбург утром 31 октября автомобиль BELGEE опрокинулся в кювет, о чём сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

В ДТП пострадала женщина 1962 г.р.

На место аварии выезжали спасатели и экстренные службы. Они провели стабилизацию автомобиля, предотвратили его возгорание, оказали первую помощь раненой и передали её бригаде медиков.

В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с утра 1 ноября на территории Пермского края резко ухудшились погодные условия: начался обильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может продолжиться до вечера. В связи с этим в Госавтоинспеции Прикамья призвали всех водителей срочно поменять летнюю резину на зимнюю, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом автомобилей.

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