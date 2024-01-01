Владимир Абашев стал заслуженным профессором Пермского университета В этом году завкафедрой журналистики исполнилось 70 лет Поделиться Твитнуть

Владимир Абашев

Сергей Федосеев

На заседании Учёного совета ПГНИУ знаками отличия и званием заслуженного профессора Пермского университета награждён заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций, доктор филологический наук, профессор Владимир Абашев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил президент Пермского университета Владимир Маланин, Владимир Абашев — один из лидеров общественного мнения в культурной сфере, его высказывания и мнение чрезвычайно важны для понимания нашей жизни.

Ректор Игорь Германов уделил внимание тому, что Владимир Абашев — известный филолог, культуролог, человек, который взял на себя организацию кафедры журналистики и массовых коммуникаций и сформировал целое поколение журналистов, которые работают во всём мире.

ГИС-центр ПГНИУ

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в конце сентября в городской библиотеке им. Пушкина прошла презентация книги Владимира Абашева «Пермская нота» (12+). Сборник вышел к 70-летию учёного. Книга состоит из популярных и публицистических текстов.

«Их трудно назвать строго академичными, зато они блестяще остроумны, эмоциональны и отлично читаются. Пермский читатель найдёт в книге много близкого и актуального: рассуждения о культурных феноменах Перми, о её «символическом капитале», о современном искусстве, а также о поэзии и поэтах, связанных с Прикамьем», — писал журналист «НК».

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