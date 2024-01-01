Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми состоится презентация сборника текстов Владимира Абашева «Пермская нота» вышла в печатном тираже Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В городской библиотеке им. Пушкина (Дом Смышляева) состоится презентация книги Владимира Абашева «Пермская нота» (12 +), которая вышла из печати в начале сентября. «Новый компаньон» уже писал об этом издании нынешней весной, когда вышла электронная версия книги. Однако тексты столь литературоцентричного автора, как профессор Абашев, непременно должны существовать и в самом классическом варианте — на бумаге, и вот теперь бумажная версия «Пермской ноты» появилась в екатеринбургском издательстве «Кабинетный учёный», тираж был отпечатан в типографии «Уральский рабочий».

Сборник ученики Абашева — Елена Власова, Анна Сидякина, Ольга Соболева и Анастасия Фирсова — подготовили к 70-летию учителя. Книга состоит из популярных и публицистических текстов; их трудно назвать строго академичными, зато они блестяще остроумны, эмоциональны и отлично читаются. Пермский читатель найдёт в книге много близкого и актуального: рассуждения о культурных феноменах Перми, о её «символическом капитале», о современном искусстве, а также о поэзии и поэтах, связанных с Прикамьем.

Собранные в «Пермской ноте» литературно-критические рецензии, очерки и эссе публиковались ранее в газетах и литературных журналах. Их объединяет единство авторской интонации и очертания целостной программы гуманитарных действий, направленных на пробуждение культурного ландшафта Перми, на формирование его смыслов, на объединение культурного сообщества и размыкание локальных горизонтов в пространство большой культуры.

Книга адресована самой широкой аудитории: не только учёным, преподавателям и учащимся, но и всем любителям пермской и уральской истории и литературы; она будет также весьма полезна специалистам сферы туризма и экскурсоводам.

Леонид Юзефович, писатель:

— «Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной». Лет двадцать назад, отталкиваясь от этих строчек Мандельштама, Владимир Абашев написал, что «всякий город — Рим», и в течение своей последующей жизни сумел доказать этот тезис на примере одного хорошо известного нам города. Глубокий исследователь, эрудит, блестящий стилист, все свои филологические таланты он вложил в этот одинокий, далеко не сразу оцененный труд. Милое, но отягощённое газетной дидактикой слово «краевед» неприменимо к автору этой книги. Он — не собиратель фактов, а строитель здания, где все мы теперь живём, и часто уже не помним, что когда-то его не существовало. То, что наш северный край с его заводами и шахтами граничит ныне с космосом, а не только со Свердловской и Кировской областями, и Кама, как Нева и Тибр, впадает в океан мировой словесности — заслуга прежде всего Владимира Абашева. Он сумел вдохнуть в слово «Пермь» тот смысл, без которого ему не нашлось бы места на метафизической карте вселенной.

Презентация печатного издания «Пермская нота» пройдёт 26 сентября в 18:00 в библиотеке им. Пушкина.

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