Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь как нота К юбилею профессора Владимира Абашева издан сборник его статей Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Пермская научная и культурная общественность отмечает 70-летие со дня рождения выдающегося пермского филолога, культуролога, публициста, заведующего кафедрой журналистики филологического факультета ПГНИУ Владимира Абашева. К этой дате, как уже сообщал «Новый компаньон», будет издан сборник его культурологических текстов «Пермь как нота»* (12+).

Более тридцати лет, с начала 1990-х, деятельность Владимира Васильевича Абашева обращена к исследованию и формированию пермской культурной идентичности. Его культовая монография «Пермь как текст» (2000), ставшая настоящим манифестом регионального самосознания, подняла волну научной моды на геопоэтику — вслед за «пермским» во множестве гуманитарных образовательных центров страны появились «екатеринбургский», «тюменский», «нижегородский», «казанский», «челябинский», «воронежский» и прочие локальные тексты. Методика «чтения» места, изобретённая и впервые применённая Абашевым по отношению к Перми, оказалась универсальным ключом к пониманию любого другого города и места.

Леонид Быков, литературный критик, профессор УрФУ (Екатеринбург):

— Есть градообразующие предприятия, заводы, а есть градообразующие люди — Абашев как раз из них.

Леонид Юзефович, писатель:

— То, что наш северный край с его заводами и шахтами граничит ныне с космосом, а не только со Свердловской и Кировской областями; и Кама, как Нева и Тибр, впадает в океан мировой словесности, — заслуга прежде всего Владимира Абашева. Он сумел вдохнуть в слово «Пермь» тот смысл, без которого ему не нашлось бы места на метафизической карте Вселенной.

Владимир Абашев — из редкой разновидности учёных-делателей: он не только изучает культурные феномены и пишет на основе своих исследований тексты, но и активно взаимодействует с социумом — выступает с публичными лекциями, проводит авторские экскурсии. Множество его проектов, заряженных осмысленно преобразующей место энергией, стремлением поверх барьеров увидеть свой регион внутри большой культуры, задуманы и реализованы совместно с учениками-единомышленниками.

Ещё в 1990-е годы основанный Владимиром Васильевичем и его женой Мариной Петровной фонд «Юрятин» проводил в Перми поэтические чтения с участием актуальных поэтов эпохи перестройки, реализовал несколько издательских программ. «Литературные среды в доме Смышляева» собирали в Перми весь цвет современной русской литературы.

На протяжении долгого ряда лет центральной темой в деятельности Абашева стал «пермский период Бориса Пастернака»: именно благодаря его исследованиям и их популяризации мир осознал, что Юрятин из романа «Доктор Живаго» — это Пермь, в которой Пастернак побывал в 1916 году.

«Пастернаковские» исследования Абашева вылились не только в тексты: в посёлке Всеволодо-Вильва был основан музей Пастернака, открылись творческие мастерские, ежегодно проводится фестиваль «TerraCotta на Вильве».

Издание книг пермских писателей, литературные конференции «Осоргинские чтения», «Пермская поэтосфера» и многое другое — Абашев создаёт флагманские культурные бренды, формирующие имидж Пермского края.

«Пермская нота» — авторская книга публицистики, изданная к юбилею Владимира Васильевича, проникнута тем же азартом учёного-культуртрегера, идеями осмысления «неосязаемого тела города» и размыкания локального горизонта. В книге собраны многочисленные очерки и интервью на тему пермской идентичности и городской культуры, литературные прогулки, эссе, рецензии на книги пермских поэтов — всё это было опубликовано в местных газетах и российских литературных журналах в разные годы, начиная с далёких 1980-х.

Электронный макет «Пермской ноты» подготовлен издательством «Кабинетный учёный» (Екатеринбург). Полиграфическая версия выйдет ограниченным тиражом и исключительно благодаря общественному вкладу — подписчикам, которые выразили заинтересованность в печати этой книги. Получить печатную версию сборника захотели журналисты, педагоги, учёные из разных вузов страны, а также жители Всеволодо-Вильвы.

* Поддержка данного издания осуществлена Министерством культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» в рамках проекта «Пермская библио­тека».

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