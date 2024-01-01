Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика для строительства последнего этапа улицы Строителей Начальная стоимость составляет 6,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый электронный конкурс на выполнение работ по строительству последнего этапа автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской». Работы будут вестись на участке от пл. Гайдара до ш. Космонавтов.

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,5 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 19 ноября. Победителя определят 22 ноября.

Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Работы будут производиться с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2028 года. Срок действия контракта — до 31 августа 2028-го.

Напомним, работы по реконструкции ул. Строителей начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. Общая протяжённость составляет 7,2 км. Оценочная протяжённость четвёртого этапа — 3,12 км.

Первый участок новой магистрали, от ул. Куфонина до ул. Вишерской, завершили в конце 2021 года. Тогда был построен новый четырёхполосный отрезок автомобильной дороги, который стал дублёром Паркового пр. В октябре 2023 года состоялось техническое открытие движения на втором этапе от ул. 2-й Шоссейной до ул. Космодемьянской. Третий этап, от ул. Папанинцев до пл. Гайдара планируют закончить в 2024 году.

Для возведения последнего этапа власти изымают 36 земельных участков площадью около 10 га. Летом для организации мероприятий и подготовки документации, необходимой для изъятия имущества в госсобственность, был подписан контракт с краснодарским ООО «Межевой земельный центр» на 11,5 млн руб.

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