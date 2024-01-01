Алёна Бронникова В Перми выбрали подрядчика для изъятия земли под последний этап улицы Строителей Контракт заключён на 11,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подвели итоги конкурса на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия в госсобственность региона недвижимого имущества под размещение автодороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подписало контракт с краснодарским ООО «Межевой земельный центр». В ходе торгов начальная цена контракта снизилась более чем в два раза с 23,3 млн руб. и составила 11,5 млн руб.

Как сообщалось ранее, подрядчик должен в течение 365 дней сформировать перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию, провести их осмотр и оценку, провести переговоры с правообладателями, подготовить проекты соглашений и пр. Речь идёт о 36 земельных участках общей площадью свыше 140 га.

Напомним, работы по реконструкции ул. Строителей начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская» является четвёртым. Стоимость его реализации оценили в 6 млрд руб. Общая стоимость проекта в целом — 14,9 млрд руб. Завершить все работы планируют в 2030 году. Оценочная протяжённость дороги на сегодняшний день составляет 3,12 км.

Согласно данным Сбис, ООО «Межевой земельный центр» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре, ведёт деятельность в области архитектуры. Выручка за прошлый год составила 174,6 млн руб., прибыль — 6,3 млн руб. Компания принимала участие в 486 торгах, из них выиграла 152. Основным заказчиком является ФКУ Упрдор «Кавказ».

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