Краевые власти изымут 36 участков для возведения последнего этапа улицы Строителей Минзакупок ищет подрядчика для подготовки соответствующей документации Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия в госсобственность региона недвижимого имущества для размещения автодороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 23,3 млн руб. Заказчик работ — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

В течение 365 дней подрядчику нужно сформировать перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию на основе документации по планировке территории, на каждый из них получить информацию о государственной регистрации прав, провести их осмотр и оценку. Также провести переговоры с правообладателями, получить информацию об убытках, причинённых изъятием объектов, подготовить проекты соглашений об изъятии имущества в государственную собственность Пермского края и пр.

Речь идёт о 36 земельных участках общей площадью свыше 140 га. Общая площадь изъятия составит около 10 га. Самый большой участок — 7,5 га, самый маленький — 23 кв. м.

Заявки принимаются до 4 июня. Победителя конкурса планируется определить на следующий день.

Напомним, работы по реконструкции ул. Строителей начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская» является четвёртым. Стоимость его реализации оценили в 6 млрд руб. Общая стоимость проекта в целом — 14,9 млрд руб. Завершить все работы планируют в 2030 году. Оценочная протяжённость дороги на сегодняшний день составляет 3,12 км.

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