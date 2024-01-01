В Прикамье, в ФОКе «Любимов», где ветром сорвало крышу, возобновились тренировки Комплекс был закрыт с мая 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП-Березники/Богдан Сабиров

В Пермском крае в физкультурно-оздоровительном комплексе «Любимов» 30 октября возобновились тренировки. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

«В течение дня все группы вышли на площадки. У ребят горят глаза. Рад за юных волейболистов! Воодушевлены и тренеры. Утро их профессионального праздника началось в родном зале. Уже строят планы на новый соревновательный сезон. Желаю достичь высоких результатов», — написал градоначальник на своей странице ВКонтакте.

Напомним, спортивный объект сдали в эксплуатацию два года назад. Но 24 мая 2024 года во время ливня шквальный ветер в Березниках снёс часть крыши ФОК «Любимов». Пострадавших не было. В июне сорванную кровлю восстановили. «Крыша полностью закрыта металлическими профлистами. В местах креплений на каждой балке — качественные метизы. Герметизировали зазоры, чтобы исключить проникновение ветра, птиц и насекомых», — писал тогда в своём телеграм-канале Казаченко.

Он также сообщил, что на объекте уже отработали специалисты краевого управления госэкспертизы, и теперь власти только ждут разрешения открыть объект.





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