В Прикамье прокуратура проверит подрядчика ФОК, в котором ветром сорвало кровлю Инцидент произошёл 25 мая Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП-Березники/Богдан Сабиров

Прокуратура Березников организовала проверку в связи со срывом кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов» 25 мая. Об этом пресс-служба краевого ведомства сообщила в соцсетях.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика. По итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Инцидент произошёл накануне вечером. На территории региона во время ливня шквальный ветер повалил деревья и остановки общественного транспорта. В Березниках ветер снёс часть крыши ФОК «Любимов». Спортивный объект сдали в эксплуатацию полтора года назад.

Администрация организовала штаб и приняла меры к ограничению движения по ул. Дощеникова, где находится ФОК. После происшествия были демонтированы опасные части крыши, на месте работали сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

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