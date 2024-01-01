Пермский «Молот» обыграл хоккеистов «Нефтяника» со счётом 2:1 Это уже третья победа пермяков под руководством нового тренера Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В Перми 30 октября состоялся матч регулярного чемпионата ВХЛ между ХК «Молот» и альметьевским «Нефтяником». Победа со счётом 2:1 досталась пермякам. Решающую шайбу в дополнительное время в ворота противника забросил Игорь Зенчиков.

Как ранее писал «Новый компаньон», 24 октября «Молот» в чемпионате ВХЛ выиграл первый матч домашней серии игр у команды «Олимпия» из Кирово-Чепецка со счётом 4:3. При этом три шайбы пермяки забросили в первом периоде.

Напомним, 19 октября на пост главного тренера пермского «Молота» назначили Евгения Попихина. Победа над альметьевским «Нефтяником» стала третьей подряд под руководством нового тренера.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 1 ноября против казанского «Барса».

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