Пермский «Молот» начал домашнюю серию с победы над «Олимпией» Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В четверг, 24 октября, пермский ХК «Молот» в чемпионате ВХЛ выиграл первый матч домашней серии игр над командой «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Игра завершилась со счётом 4;3.

При этом три шайбы пермяки забросили в первом периоде — отличились Руслан Галимзянов, Ярослав Зыков Ярослав, Максим Кицын. Четвёртый гол в ворота гостей Денис Голубев забил во второй 20-минутке. Гости постепенно сокращали отставание, забивая по шайбе в каждом периоде, однако восстановить равновесие в счёте так и не сумели.

Следующий матч пермская команда проведёт тоже дома 30 октября против альметьевского «Нефтяника».

Напомним, 19 октября на пост главного тренера пермского ХК «Молот» был назначен Евгений Попихин. После матча наставник так прокомментировал итоги поединка: «Спасибо большое нашим зрителям, сегодня пришли, и поддержка была, позитив. Первый период хорошо сыграли, во втором немножко поплыли, соперник хорошо сыграл, мы немножко запаздывали с пасом, с выходом, ну а третий — сыграли по счёту. Самое главное — победа. Ребята потихонечку возвращаются на уровень, когда ты выигрываешь. Не так просто после шести поражений сразу взлететь. Много работы, ребята хорошо работают, серьезно относятся. Поэтому идём дальше, от игры к игре — это очень важно».

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