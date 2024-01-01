Елена Синица На пост главного тренера пермского ХК «Молот» назначен Евгений Попихин На пост старшего тренера ХК «Молот» назначен Андрей Никишов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

На пост главного тренера пермского ХК «Молот» назначен Евгений Попихин. Об этом сообщается в социальных сетях хоккейного клуба.

Евгений Попихин начал тренерскую карьеру в 2003 году в качестве главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». Кроме этого, за годы работы он возглавлял «Химик» (Мытищи), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Амур» (Хабаровск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Металлург» (Новокузнецк). Вместе с последним он дошел до финала Кубка Петрова, завоевав серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги.

В сезоне 2019/2020, а также с 2022 по 2024 год занимал пост главного тренера ташкентского «Хумо». Кроме этого, ранее он возглавлял молодёжную сборную России. Также являлся главным тренером Олимпийской сборной России.

Помимо этого, в соцсетях хоккейного клуба объявили, что старшим тренером «Молота» назначили Андрея Никишова. Свою карьеру в качестве тренера он начал в 2011 году. За это время возглавлял «Титан», «Клин Спортивный», «Дизель».

ХК «Молот»





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