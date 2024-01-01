Глава Прикамья рассказал о новом сквере на месте бывшей «инфекционки» Площадь у Центрального рынка ждут глобальные изменения Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В прямом эфире Радио Sputnik губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил подробности о преобразовании территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева в Перми. На этом месте раньше находились корпуса краевой инфекционной больницы, а сейчас планируется обустроить сквер и создать общественное пространство для отдыха пермяков.

«Там будет сквер. Проектирование его ведется. Он включён в глобальный проект по транспортным развязкам площади Центрального колхозного рынка, где находится пока ещё действующий автовокзал. То есть это будет продолжение и расширения улицы Революции, новый транспортно-пересадочный узел у центрального рынка, расширение улицы Попова», — рассказал Махонин.

По словам губернатора, в этой же локации запланировано строительство школы, а сквер будет «очень важным местом для пребывания как жителей Пермского края, так и наших гостей».

«Эскизные решения отрисованы, важно сохранить максимально зеленые наслаждения. Если нам специалисты-экологи подтвердят, что это действительно можно сделать. Там, где невозможно, будем их заменять на длинномеры», — добавил Махонин.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре концепция сквера начала проходить необходимые этапы согласования — её отправили на рассмотрение в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Сообщалось, что на месте старой краевой инфекционной больницы планируется создать общественное пространство.

Напомним, в июле 2024 года всех пациентов старой больницы перевели в новое здание, расположенное на ул. Леонова в Индустриальном районе города.

Впервые о намерениях разбить сквер на месте корпусов старой «инфекционки» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в июне 2023 года.

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