Концепция сквера на месте бывшей «инфекционки» в центре Перми отправлена на согласование Здесь появится детская площадка и зона массовых мероприятий Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Концепция сквера на территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева в Перми, начала проходить необходимые этапы согласования. Об этом пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В ведомстве отметили, что согласно разработанной концепции на месте старой Пермской краевой инфекционной больницы планируется создать общественное пространство, включающее детскую площадку, зоны для массовых мероприятий и спокойного отдыха. Концепция уже направлена на рассмотрение в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Также прорабатывается вопрос рекультивации земель.

Напомним, в июле 2024 года все пациенты старой больницы были переведены в новое учреждение, расположенное на ул. Леонова.

Впервые о намерениях разбить сквер на месте корпусов старой «инфекционки» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в июне 2023 года.

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