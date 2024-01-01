Алёна Бронникова

На подходах нового железнодорожного моста в Перми установили больше половины опор

В РЖД отчитались о ходе строительства

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Монтаж опор железнодорожного моста

Фото: telegram-канал "СвЖД новости"

СвЖД опубликовали кадры с места строительства нового железнодорожного мостового перехода через Каму в Перми. По информации пресс-службы, на эстакадных подходах установлено уже больше половины опор — 29 из 51.

В данный момент ведётся монтаж пролётных строений, а в русловой части рабочие приступили к бетонированию опор. Сейчас из 13 готовы уже две, продолжаются работы ещё по четырём опорам.

Железнодорожный мост

Фото: telegram-канал "СвЖД новости"

«На правом берегу возвели железнодорожный мост через Гайву. Он станет частью пути, который соединит эстакадный подход моста через Каму со ст. Кабельная. Ведём на станции реконструкцию ж/д путей и контактной сети», — добавили в компании.

Мост является частью Северного железнодорожного обхода Перми и позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина мостового перехода — 2862 м, включая эстакадные подходы. Строительство ведётся с технологического моста, который специально возводится через Каму.

Жд мост через Гайву

Фото: telegram-канал "СвЖД новости"

К работам приступили в конце 2023 года. В августе сообщалось, что строительство моста идёт с опережением графика. Завершить работы планируется в 2028 году.

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