Алёна Бронникова На подходах нового железнодорожного моста в Перми установили больше половины опор В РЖД отчитались о ходе строительства Поделиться Твитнуть

СвЖД опубликовали кадры с места строительства нового железнодорожного мостового перехода через Каму в Перми. По информации пресс-службы, на эстакадных подходах установлено уже больше половины опор — 29 из 51.

В данный момент ведётся монтаж пролётных строений, а в русловой части рабочие приступили к бетонированию опор. Сейчас из 13 готовы уже две, продолжаются работы ещё по четырём опорам.

«На правом берегу возвели железнодорожный мост через Гайву. Он станет частью пути, который соединит эстакадный подход моста через Каму со ст. Кабельная. Ведём на станции реконструкцию ж/д путей и контактной сети», — добавили в компании.

Мост является частью Северного железнодорожного обхода Перми и позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина мостового перехода — 2862 м, включая эстакадные подходы. Строительство ведётся с технологического моста, который специально возводится через Каму.

К работам приступили в конце 2023 года. В августе сообщалось, что строительство моста идёт с опережением графика. Завершить работы планируется в 2028 году.

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