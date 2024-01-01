Строительство нового моста через Каму в Перми идёт с опережением графика Все работы планируется завершить в 2028 году Поделиться Твитнуть

РЖД

ОАО «РЖД» строит мостовой переход через Каму, расположенный в двух километрах ниже плотины КамГЭС, опережая намеченные сроки. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.

Мост является частью Северного железнодорожного обхода Перми и позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина мостового перехода — 2862 м, включая эстакадные подходы. В настоящее время выполнены работы, запланированные до конца года, включая установку двух из 13 опор в русловой части.

На правом берегу уже установлено 11 опор из 21 для будущей эстакады, а на левом — четыре опоры из 30. Правобережная эстакада пересекает реку Гайву и ул. Новогайвинскую, а левобережная — ул. Соликамскую и подъездные пути промышленных объектов.

В рамках проекта также ведётся строительство железнодорожных путей к ст. Кабельная на правом берегу и к ст. Лёвшино на левом.

Все работы планируется завершить в 2028 году. «Реализация проекта позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объёма грузов с промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб и оптимизировать перевозочный процесс», — напомнили в пресс-службе РЖД.

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