Алёна Бронникова Суд оставил в силе приговор экс-чиновнице минздрава Прикамья Марине Баровой Прокуратура настаивала на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Приговор в отношении экс-руководителя финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края Марины Баровой оставлен без изменения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как ранее писал «Новый компаньон», Барову признали виновной в превышении служебных полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ноябре 2020 года минздрав подписал контракт с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских головных уборов, которые оказались незарегистрированными и поддельными. Также Барова не организовала проверку качества медицинских халатов и защитной одежды. Причинённый ущерб ведомству составил более 71 млн руб.

Ленинский суд приговорил её к трём годам тюремного заключения и штрафу 40 тыс. руб. При этом представители краевого минздрава попросили отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, поскольку действия чиновницы не имели негативных последствий. Прокуратура настаивала на 7,5 года лишения свободы и, не согласившись с вердиктом, надзорный орган подал апелляцию. К рассмотрению Пермский краевой суд приступил 18 октября.

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