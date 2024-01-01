Прокуратура Пермского края просит ужесточить наказание экс-чиновнице минздрава Марину Барову приговорили к трём годам заключения и штрафу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение, вынесенное бывшему руководителю финансово-хозяйственного управления регионального минздрава Марине Баровой. Заседание назначено на 18 октября 2024 года, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 15 июля 2024 года Ленинский суд Перми признал Барову виновной в превышении служебных полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2020 года региональный минздрав подписал контракт с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских головных уборов, которые оказались не зарегистрированными и поддельными. Кроме того, чиновница не организовала проверку качества 700 тыс. медицинских халатов и 57,5 тыс. комплектов защитной одежды. В результате причинённый ущерб минздраву составил более 71 млн руб.

Во время судебного разбирательства прокуратура настаивала на семи с половиной годах лишения свободы для Баровой, однако суд приговорил её к трём годам тюремного заключения и штрафу 40 тыс. руб. Не согласившись с таким вердиктом, прокуратура региона подала апелляцию.





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