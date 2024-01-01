Экс-чиновнице минздрава Прикамья Марине Баровой просят отменить приговор На этом наставает и прокуратура, и представители минздрава Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 18 октября начал рассматривать апелляцию прокуратуры приговор экс-руководителю финансово-хозяйственного управления регионального минздрава Марине Баровой. Ранее ее осудили на три года лишения свободы с крупным штрафов, обвинив в превышении служебных полномочий.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», в ходе судебного процесса представитель прокуратуры заявил, что приговор слишком мягкий и настаивал на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции.

В то же время представители краевого минздрава попросили отменить чиновнице обвинительный приговор и вынести оправдательный, поскольку действия чиновницы не имели негативных последствий.

Сама Барова обратилась к суду и просила оправдать её.

Как ранее писал «Новый компаньон», 15 июля Ленинский суд Перми признал Барову виновной в превышении служебных полномочий при закупке средств индивидуальной защиты. В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2020 года региональный минздрав подписал контракт с ООО «МедЛайт» на поставку одноразовых медицинских головных уборов, которые оказались не зарегистрированными и поддельными. Кроме того, чиновница не организовала проверку качества 700 тыс. медицинских халатов и 57,5 тыс. комплектов защитной одежды. В результате причинённый ущерб минздраву составил более 71 млн руб.

В ходе судебного разбирательства прокуратура настаивала на семи с половиной годах лишения свободы для Баровой, однако суд приговорил её к трём годам тюремного заключения и штрафу 40 тыс. руб. Не согласившись с таким вердиктом, прокуратура региона подала апелляцию.

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