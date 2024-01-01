Александра Пермякова На СВО погиб Александр Гусельников из Прикамья Похороны пройдут 30 октября Поделиться Твитнуть

Как сообщает администрация Березовского округа, 30 октября пройдут похороны Александра Гусельникова, погибшего в зоне СВО.

«В среду округ простится с нашим земляком Гусельниковым Александром Ивановичем, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО», — сообщает администрация Березовского округа.





Сообщается, что Гусельников — уроженец деревни Зарубино Кунгурского района, где он родился 12 июня 1962 года. В ноябре 2023 года, заключив контракт, ушел в зону СВО.





Погиб 6 марта 2024 на территории Донецкой Народной Республики.





По сообщению администрации, проститься с участником СВО можно 30 октября в 10.00 у магазина в деревне Рыжково.









Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что во вторник, 29 октября, в поселке Кебраты Гайнского округа похоронили военнослужащего Артёма Мизева, который Траурный митинг состоится с 11.00 часов на улице Октябрьской, 30 в селе Березовка. Похоронят Александра Ивановича здесь же, на местном кладбище.Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что во вторник, 29 октября, в поселке Кебраты Гайнского округа похоронили военнослужащего Артёма Мизева, который погиб в ходе спецоперации.

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