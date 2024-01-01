В Прикамье простятся со стрелком Артёмом Мизевым Он погиб на СВО в сентябре Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

Во вторник, 29 октября, в п. Кебраты Гайнского округа похоронят военнослужащего Артёма Мизева, который погиб при выполнении задач в ходе спецоперации. Об этом сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Артём Мизев родился 21 декабря 1982 года в Кебратах, а погиб 8 сентября этого года в районе населённого пункта Лесовка, находясь на оборонительных позициях и удерживая свой опорный пункт от атак ВСУ.

«В ходе выполнения своих обязанностей закрепления на позиции, оборудовав пулемётную точку, вёл интенсивный огонь и противостоял контрнаступлению со стороны противника, тем самым обеспечив прикрытие для союзных подразделений», — рассказала глава округа.

Во время одного из наступательных действий, в ходе миномётного обстрела, рядом с пулемётной точкой военнослужащего разорвался снаряд. Солдат получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Елизавета Шалгинских выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Прощание с ним пройдёт 29 сентября 24 в п. Кебраты по ул. Советской, 41. Панихида начнётся 13:30.

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