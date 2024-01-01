В Перми безбилетника арестовали на пять суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением мирового судьи житель Перми, получивший за год три штрафа за неоплаченный проезд в общественном транспорте на общую сумму 12,5 тыс. руб. и не погасивший их, приговорён к пяти суткам административного ареста. Об этом сообщили в дептрансе администрации Перми.

В ведомстве напомнили, что неоплата наложенного штрафа в течение 60 дней является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Известно, что виновный не стал обжаловать постановление, и оно вступило в законную силу.

Кроме того, в сентябре на нарушителя был составлен ещё один протокол, судебное заседание пройдёт в ноябре 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми с начала года взыскали более 13 млн руб. за безбилетный проезд в общественном транспорте. Контролёры составили 14,6 тыс. протоколов за неоплату проезда. В дептрансе подчёркивают, что целью штрафов является не пополнение городского бюджета, а повышение платёжной дисциплины пассажиров.





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