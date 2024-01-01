Бывший пресс-секретарь «ЛУКОЙЛ-Перми» устроился на работу в сеть аэропортов Поделиться Твитнуть

Алексей Меркулов

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Бывший начальник отдела информации и массовых коммуникаций — пресс-секретарь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов с 28 октября приступил к работе на позиции руководителя PR-службы «Новапорт Холдинг» — крупнейшей аэропортовой сети в России. Об этом сам Меркулов сообщил в соцсетях.

«Нам с командой предстоит развивать коммуникации во всех регионах присутствия. А это 26 воздушных портов от Калининграда до Читы — вся страна! Буду рад новым знакомствам и контактам!» — написал он.

Напомним, Алексей Меркулов уволился с должности пресс-секретаря ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» около года назад, проработав на этой позиции пять лет.

Ранее он работал на разных должностях на телевидении в Свердловской области, был редактором раздела «Бизнес» интернет-порталов 66.ru и E1.ru, в 2016 году стал сотрудником пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

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