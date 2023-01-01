Алексей Меркулов покидает должность пресс-секретаря ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Этот пост он занимал с 2018 года Поделиться Твитнуть

Алексей Меркулов

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Начальник отдела информации и массовых коммуникаций — пресс-секретарь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает должность. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо всем, с кем успел посотрудничать; спасибо Компании за возможности для реализации интересных проектов; спасибо Вселенной за ресурсы и энергию. Здесь всё!» — написал он в посте. О причинах ухода и новом месте работы Меркулов не рассказал.

Напомним, Алексей Меркулов был назначен пресс-секретарём компании в декабре 2018 года вместо ушедшего на повышение Алексея Инюткина.

Ранее Алексей Меркулов работал на разных должностях на телевидении в Свердловской области, был редактором раздела «Бизнес» интернет-порталов 66.ru и E1.ru, в 2016 году стал сотрудником пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

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