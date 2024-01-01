Авиакомпании запросили разрешения на полёты из Перми в Самарканд Перевозчики планируют летать в Узбекистан по два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

​Две авиакомпания запросили у Федерального агентства воздушного транспорта допуск на осуществление полетов по маршруту Пермь — Самарканд (Узбекистан). Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Авиаперевозчик «Северный ветер» (Nordwind Airlines) и авиакомпания «Ред Вингс» просят допуски на полёты по этому маршруту с частотой два раза в неделю до конца сезона «Лето-2027».

Решения может быть принято на ближайшем заседании межведомственной комиссии.

Напомним, выдача допусков не является окончательным решением об организации полётов. Допуск лишь предоставляет право авиакомпании осуществлять перевозки по запрашиваемому маршруту.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 5 декабря авиакомпания Azur Air планирует возобновить прямые перелёты из Большого Савино на Гоа (Индия). Вылеты будут каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Последний рейс в расписании назначен на 20 марта 2025 года.

Напомним, рейсы Пермь—Гоа после пандемии возобновились в ноябре 2022 года. Перевозчик планировал выполнять чартерные перелёты до конца марта 2023 года, однако полётная программа была завершена раньше, в феврале. Причины не назывались.

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