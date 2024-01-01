Алёна Бронникова Решение суда об обязательстве «Аэрофлота» перевезти пермячку в Таиланд устояло в кассации Суд обязал авиакомпанию организовать перелёт по сниженной цене Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермячка заключила с ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» договор на оказание услуг воздушной перевозки по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. Однако авиакомпания расторгла соглашение в одностороннем порядке, объяснив это техническим сбоем на сайте и заниженной стоимостью оказываемых услуг.

Потерпевшая обратилась в краевое управление Роспотребнадзора, направившее в суд иск о защите нарушенных прав.

«В качестве основания для одностороннего отказа от договора "Аэрофлот" указал именно технической сбой. Однако законодательством РФ предусмотрен закрытый перечень оснований для одностороннего отказа от договора со стороны перевозчика, куда "технический сбой" не входит», — отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, вопрос о несовпадении воли и волеизъявления поднимается при наличии двух условий одновременно: технический сбой и его возникновение в результате злонамеренных действий третьих лиц. Ответчик не предоставил доказательств, что сбой произошёл по этой причине, поэтому технический сбой был признан типичным проявлением риска предпринимательской деятельности и не мог вызвать несогласованность воли и волеизъявления.

В феврале Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования пассажиров об исполнении договоров воздушной перевозки в новый срок, взыскал моральный ущерб и потребительский штраф. Авиаперевозчик пытался обжаловать решение, однако Пермский краевой суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержали позицию нижестоящего суда.

Это уже не первый подобный случай в Прикамье за последний год. Напомним, в октябре прошлого года пермяки приобрели на сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург, но затем перевозчик расторг эти договоры, объяснив некорректным оформлением билетов. Дзержинский районный суд Перми обязал компанию оказать услуги воздушной перевозки на прежних условиях.

Также в августе стало известно, что прошлой осенью пермячка купила на сайте «Аэрофлота» билеты по аналогичному маршруту, но через пару дней они были аннулированы, а деньги за них возвращены. Кировский районный суд Перми обязал исполнить компанию условия договора.

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