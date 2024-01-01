В Перми суд обязал «Аэрофлот» перевезти пассажирку в Таиланд по сниженной цене Ранее авиакомпания расторгла договор о воздушной перевозке в одностороннем порядке Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По решению Кировского районного суда Перми компания «Аэрофлот» должна исполнить условия договора. Конфликт между пермячкой и авиакомпанией произошёл осенью 2023 года, когда женщина купила на сайте «Аэрофлота» авиабилеты на перелёт в марте 2024 года по маршруту Екатеринбург—Пхукет—Пхукет—Екатеринбург. Стоимость бронирования составила 29 955 руб. На электронную почту женщине выслали маршрутную квитанцию электронного билета.

Однако уже через два дня пермячке поступило сообщение от авиаперевозчика о некорректном (по неизвестной причине) оформлении авиабилетов и их аннуляции. Позже «Аэрофлот» в одностороннем порядке вернул деньги за билеты.

Женщина не согласилась с такими действиями перевозчика и обратилась к нему с претензией. Она просила оказать приобретённые и оплаченные услуги. «Аэрофлот" отказал, и пермячка обратилась в суд.

В ходе разбирательства суд посчитал, что перевозчик был не вправе расторгать договор в одностороннем порядке, поэтому обязан оказать услуги. В марте соответствующих билетов на выбранные маршруты уже не было, но у «Аэрофлота» есть билеты на эти рейсы в декабре 2024 года. Поэтому суд обязал авиакомпанию заключить с истцом новый договор воздушной перевозки по маршруту Екатеринбург—Пхукет и Пхукет—Екатеринбург в декабре, на прежних условиях и без взимания дополнительной платы.

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