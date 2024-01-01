Максим Артамонов Суд в Перми обязал «Аэрофлот» перевезти пассажиров в Пхукет без доплаты Инцидент произошёл в октябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Дзержинский районный суд Перми обязал ПАО «Аэрофлот» оказать услуги воздушной перевозки пассажирам без доплаты. Решение суда было вынесено в конце декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспоребнадзора по Пермскому краю.

Поводом для судебного разбирательства стало то, что 19 октября прошлого года пермяки приобрели на сайте ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» авиабилеты по направлению Екатеринбург — Пхукет и Пхукет — Екатеринбург, а 25 октября 2023 года перевозчик расторг эти договоры. Отказ в воздушной перевозке в компании объяснили некорректным оформлением билетов.

При этом у перевозчика не было законных оснований для одностороннего расторжения заключенных договоров

Пермяки обратились в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, а ведомство подало иск в суд, потребовав признать действия авиакомпании по одностороннему расторжению договора воздушной перевозки незаконными, а также возложить обязанности исполнить договор по маршруту Екатеринбург — Пхукет на прежних условиях, без взимания доплаты с пассажиров.

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