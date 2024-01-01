Смерть пермского кота Крошика освещают мировые СМИ О нём написала британская и американская пресса Поделиться Твитнуть

После смерти известного пермского кота-толстяка Крошика ведущие мировые СМИ разместили на своих страницах сообщения об этом. Британское издание The Sun опубликовало материал «RIP Crumbs» («Покойся с миром, Крошик»), в котором поведало своим читателям историю худеющего кота. Также на страницах издания разметили несколько фотографий четвероногого на его пути к похудению.

Новости о гибели Крошика разместили также журналисты из британского «Daily Mail» и американского «Daily Express US».

Напомним, пермский кот-толстяк умер 27 октября. О смерти удивительного кота сообщила руководитель пермского приюта для бездомных кошек «Матроскин». Из-за жировых отложений врачи долго не могли обследовать состояние внутренних органов кота. Только после похудения УЗИ показало множество проблем. За день до смерти его состояние резко ухудшилось, поэтому Крошика отвезли в ветеринарную клинику, где он скончался.

Как ранее писал «Новый компаньон», 17-килограммового рыжего кота обнаружили в подвале пермской больницы в конце лета. Прежние хозяева его откормили настолько сильно, что он утратил способность передвигаться. В ветеринарной клинике для него составили индивидуальную программу похудения. Ему назначили реабилитацию на водяной беговой дорожке, массажи и кинезитерапию, взвешивали порции корма. Благодаря этому он смог ходить и сбросил почти 3 кг.

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