Глава СК вновь затребовал доклад по поводу строительства мечети в Перми В приёмную следкома поступили жалобы от пермяков Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жителей Перми, которые на согласны со строительством мечети в микрорайоне Верхняя Курья.

Пермяки написали об этой проблеме в комментариях в аккаунте приёмной председателя СК ВКонтакте. Они разместили обращение о несогласии жителей микрорайона с новым строительством. По их мнению, построенное здание религиозного культа может стать местом скопления мигрантов. В жалобе также указывается, что на территории района нет медучреждений, отмечается нехватка мест в детсадах и секциях, однако меры к строительству объектов социнфраструктуры не принимаются.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае в пермских соцсетях появилась информация о том, что в Верхней Курье могут построить мечеть. Это вызвало дискуссию среди пользователей, и часть из них выступили против возведения объекта. Конфликт освещался в СМИ.

Сообщалось, что стройкой будет заниматься благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. Участок, где планируется возвести объект, находится в частной собственности. Здание должно быть двухэтажным, с двумя минаретами, на 200 молящихся. Рядом планируется сделать автопарковку и сквер.

В июле представители Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье на официальной странице в соцсетях выступили с заявлением. Пермяков призвали не разжигать межнациональную рознь. Тогда глава СК Бастрыкин впервые заинтересовался этой проблемой и поручил следкому по региону представить ему доклад.

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