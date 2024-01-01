Александра Бастрыкина заинтересовал конфликт вокруг строительства мечети в Перми Горожане протестуют против возведения объекта религиозного культа в Верхней Курье Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о планируемом строительстве мечети в Верхней Курье в Перми. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Информационного центра СК.

Бастрыкин обратил внимание на сюжет, опубликованный в интернете, в котором жители микрорайона Верхняя Курья «выражают несогласие с планируемым строительством мечети, которая может стать местом скопления иностранных граждан».

По мнению местных жителей, возведение религиозного объекта нецелесообразно, так как в микрорайоне нет мусульманского населения. В то же время на территории района нет больниц, не хватает мест в детсадах и секциях, а чиновники не принимают мер по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Ранее СУ СКР по Пермскому краю проводил процессуальную проверку по этим фактам.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в мае этого года в соцсетях появилась информация о том, что в Верхней Курье могут построить мечеть. Эта новость вызвала дискуссию среди пользователей, и часть из них выступили против возведения объекта. Конфликт освещался в СМИ.

Сообщалось, что стройкой будет заниматься благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. Участок, где планируется возвести объект религиозного культа, находится в частной собственности. Мечеть хотят сделать двухэтажной, с двумя минаретами, на 200 молящихся. Рядом будут автопарковка и сквер.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле представители Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье на официальной странице в соцсетях выступили в заявлением, призвав пермяков не разжигать межнациональную рознь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.