Представители монастыря в Верхней Курье призвали пермяков не разжигать межнациональную рознь Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

На официальной странице Богоявленского мужского монастыря в социальных сетях появилось обращение в связи с планируемым строительством мечети в Верхней Курье в Перми.

В обращении говорится, что «монастырь и прихожане не участвуют в дебатах касательно строящейся мусульманской мечети и открытия мусульманской общины». Однако представители православных хотят «высказать своё мнение об этих событиях».

Представители монастыря обращают внимание на то, что Россия — многонациональная страна, и Пермский край тоже.

«Здесь издревле мирно соседствуют представители разных конфессий и культур. Мы вместе трудимся на благо нашей малой родины. У православных христиан и мусульман общие нравственные ценности: уважение к старшим, любовь к родной стране. Мы вместе прошли через войны, голод и другие потрясения. Горько видеть, как некоторые «подстрекатели» пытаются обострить межнациональные отношения в нашем городе. Они манипуляциями заставляют посмотреть на своих земляков с позиции силы, попытаться создать воинствующие группы. Ведь строительство мечети запланировано жителями нашего города, и в состав «приходской десятки» будут входить не приезжие мигранты, а семейные люди, выросшие и воспитанные в Перми»,— отмечается в обращении.

В мае этого года в соцсетях появилась информация, что в Верхней Курье могут построить мечеть. Эта новость вызвала дискуссию среди пользователей, и часть из них выступила против возведения объекта.

Сообщалось, что стройкой будет заниматься благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. На сегодняшний день участок, где планируется строительство, находится в частной собственности.

Мечеть хотят сделать двухэтажной, с двумя минаретами, на 200 молящихся. Рядом будут автопарковка и сквер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.