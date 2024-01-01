Алёна Бронникова Пермский край улучшил позиции в топ-10 регионов по научно-техническому развитию Рейтинг составлен по итогам 2023 года Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Пермский край улучшил позиции в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Согласно представленной РИА Новости информации, Прикамье по итогам 2023 года поднялось с восьмой на седьмую строчку.

Рейтинг был составлен по данным Росстата и Роспатента на агрегировании значений 19 показателей, объединённых в четыре группы: задействованные в отрасли науки человеческие ресурсы и материально-техническая база, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Максимальный балл — 100.

Пермский край набрал 57,29 балла в 2023 году, тогда как годом ранее показатель составлял 55,85. Как и в прошлом году, в лидерах списка оказались Москва (81,15), Санкт-Петербург (70,99) и Татарстан (69,44). Соседний с Прикамьем регион — Свердловская область — сохранила 10-ю строчку, набрав 54,39 балла. В числе аутсайдеров рейтинга оказались Ингушетия (7,45), Еврейская АО (11,2) и Чечня (13,34).

«В целом же, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2023 года», — отмечают эксперты.

Они также обращают внимание, что развитие науки и технологий тесно связано с общим социально-экономическим уровнем регионов. В ближайшее время позиции вряд ли претерпят существенные изменения, поскольку налаживание высокотехнологичных производств, внедрение инноваций и развитие научной базы является долгосрочным процессом.

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