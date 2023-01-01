Максим Артамонов Пермский край вошёл в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию Субъекты РФ оценивались по итогам 2022 года Поделиться Твитнуть

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий. В лидерах списка оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, а в аутсайдерах — Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия.

На тройку лидеров приходится более 38% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам 2022 года. Их лидирующие позиции эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высококвалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий.

Пермский край вошёл в первую десятку, заняв восьмую позицию с рейтинговым баллом в 55,85. При этом в 2021 году Прикамье занимало седьмое место в этом рейтинге.

Фото: РИА Новости

Все субъекты ранжировались на основании интегрального значения, которое рассчитывалось через агрегирование рейтинговых баллов регионов по 19 показателям, объединённым в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

По данным экспертов, в 2022 году, когда в отношении России были введены санкционные ограничения, в стране не произошло принципиальных изменений в сфере инновационного развития.

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