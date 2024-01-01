Алёна Бронникова В Перми ПЗСП получил разрешение на застройку территории бывшего «китайского рынка» Проект реализуют в четыре этапа Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ПЗСП получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на территории бывшего «китайского рынка» в Перми. В компании изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что разрешительная документация на возведение дома по ул. Кронштадтской, 39 была выдана 18 октября.

Положительное заключение экспертизы на проектную документацию, по данным сайта ЕГРЗ, было получено 11 октября. В декабре 2023 года краевое минимущества утвердило проект межевания территории.

Общая жилая площадь ЖК класса «комфорт плюс» составит 49,6 тыс. кв. м. Он будет состоять из трёх монолитных секций в 24 этажа и трёх 10-этажных секций. Дом будет расположен на стилобате с подземной парковкой внутри и детской площадкой и зона отдыха сверху. Проект будет реализован в четыре этапа — первым ко второму кварталу 2027 года будет сдана секция ближе к ул. Кронштадтской, затем в эксплуатацию будут введены секции в третьем, четвёртом кварталах 2027 года и в первом квартале 2028-го.

«Китайский рынок» в начале этого года переехал в Заостровку. Ранее он находился на ул. Кронштадтской, однако территорию приобрела строительная компания ПЗСП, и торговые ряды пришлось свернуть. На земельных участках, расположенных в границах улиц Грузинской, Кронштадтской, зданий по ул. Кронштадтской, 39, 39а, 39г и 41а, гаражей вдоль железной дороги, экстрим-парка и долины Данилихи в Дзержинском районе, планируется построить многоквартирные дома, прогулочные дорожки и озеленённую аллею вдоль железнодорожных путей.

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