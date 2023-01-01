Алёна Бронникова Минимущества Прикамья утвердило проект межевания территории «китайского рынка» Документ предусматривает образование 11 земельных участков Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило проект межевания территории «китайского рынка». Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства 26 декабря.

Речь идёт о земельных участках, расположенных в границах улиц Грузинской, Кронштадтской, зданий по Кронштадтской, 39, 39а, 39г и 41а, гаражей вдоль железной дороги, экстрим-парка и долины реки Данилиха в Дзержинском районе. На данной территории планируется строительство многоквартирных домов. Жилая площадь составит 48 тыс. кв. м, коммерческая — 4 тыс. кв. м. Здесь появятся детская и спортивная площадки, прогулочные дорожки, озеленённая аллея вдоль железнодорожных путей.

Проектом предусмотрено образование 11 земельных участков под улично-дорожную сеть, очистные сооружения ливневых сточных вод, благоустройство территории, гаражи и коммунальное обслуживание. Их общая площадь составляет 10 тыс. кв. м.

На заседании комиссии по ПЗЗ в ноябре было рассмотрено заявление специализированного застройщика «ПЗСП-Кронштадская», который планирует возведение на месте «китайского рынка» нового ЖК, о смене территориального зонирования. Здесь планируется установить жилую зону застройки с разрешённой высотностью в 10 и 24 этажа и коэффициентом плотности 2,25. Сейчас территорию, площадью 2,1 га, разрешено использовать под промышленные и складские объекты.

К строительству компания может приступить только после завершения реконструкции дорог по улицам Крисанова и Карпинского и, возможно, ул. Строителей. Компания готова заключить с властями соглашения о развитии объектов социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Но в связи с транспортными проблемами в микрорайоне строить дома до окончания реконструкции дорог не рекомендуется. Поэтому реализацию проекта могут отложить до 2026 года, когда будут окончены работы по улицам Крисанова и Карпинского.

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