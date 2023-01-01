Алёна Бронникова Строительство ЖК на месте «китайского рынка» в Перми начнётся после реконструкции дорог Освоением участка займётся ПЗСП Поделиться Твитнуть

ООО «Специализированный застройщик ПЗСП-Кронштадская» планирует строительство нового жилого комплекса на месте «китайского рынка» по ул. Кронштадтской в Дзержинском районе Перми. На заседании комиссии по ПЗЗ 16 ноября было рассмотрено заявление девелопера о смене территориального зонирования.

Так, на участке по ул. Кронштадтской, 39 планируется установить жилую зону застройки с разрешённой высотностью в 10 и 24 этажа и коэффициентом плотности 2,25. Сейчас эту территорию, площадью 2,1 га, разрешено использовать под промышленные и складские объекты.

Планируется, что о площадь ЖК составит 52 тыс. кв. м, из которых 48 тыс. придётся на жилую площадь 4 тыс. на коммерческую. Здесь появятся детская и спортивная площадки, прогулочные дорожки, озеленённая аллея вдоль железнодорожных путей.

К строительству компания может приступить только после завершения реконструкции дорог по ул. Крисанова, ул. Карпинского и, возможно, ул. Строителей. Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», компания готова заключить с властями соглашения о развитии объектов социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Но в связи с транспортными проблемами в микрорайоне возводить дома до окончания реконструкции дорог не рекомендуется. Поэтому застройку рассматриваемого участка могут отложить до 2026 года, когда будут завершены работы по ул. Крисанова и Карпинского.

Председатель комиссии по ПЗЗ Лариса Ведерникова обратилась с просьбой к представителю краевого минтранса к следующему заседанию комиссии посмотреть транспортную модель на возможность строительства объекта без завершения работ по ул. Строителей. Мэрия к этому время дополнит документацию по планировке территории с учётом ввода дорог в эксплуатацию. Предложение ПЗСП о смене зонирования было поддержано членами комиссии, проект отправили на общественные обсуждения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.