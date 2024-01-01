Китайский рынок в Перми официально откроется по новому адресу 7 января Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 7 января, в Перми на ул. Пожарной, 18б состоится официальное открытие ТЦ «Китай Город». Об этом сообщается на странице торгового центра в соцсетях.

В честь открытия ТЦ с 13 до 16 час. на уличной площадке у входа среди первых покупателей будут разыграны подарки, состоится Шоу-программа драконов с дегустацией национальных блюд.

Напомним, в ТЦ «Китай Город» с 1 января начали перевозить свои торговые точки продавцы Китайского рынка с ул. Кронштадтской, 39. Полностью переезд должен завершиться к окончанию новогодних праздников.

Площадку на ул. Кронштадтской приобрела строительная компания ПЗСП и собирается застроить территорию рынка многоэтажными домами с жилой площадью 48 тыс. кв. м, площадками для детей и занятий спортом, прогулочными дорожками и пр.

К строительству компания, вероятно, приступит после завершения реконструкции дорог по улицам Крисанова и Карпинского и, возможно, ул. Строителей, то есть не раньше 2026 года.

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