В Перми Китайский рынок частично переехал в торговый центр «Китай-город» Первые павильоны открылись 1 января Поделиться Твитнуть

Китайский рынок на ул. Кронштадской выглядит теперь опустевшим

59.ru

В Перми Китайский рынок переехал в Заостровку, торговые павильоны открылись 1 января в торговом центре «Китай-город» (ул. Пожарная, 18). Полностью переезд должен завершиться к окончанию новогодних праздников. Об этом пишет ВЕТТА.

Ранее рынок находился на ул. Кронштадтской, однако данный участок приобрела строительная компания ПЗСП, и торговые ряды пришлось свернуть.

Планируется, что на земельных участках, расположенных в границах улиц Грузинской, Кронштадтской, зданий по ул. Кронштадтской, 39, 39а, 39г и 41а, гаражей вдоль железной дороги, экстрим-парка и долины Данилихи в Дзержинском районе, будут построены многоквартирные дома. Жилая площадь составит 48 тыс. кв. м, коммерческая — 4 тыс. кв. м. Здесь также появятся детская и спортивная площадки, прогулочные дорожки, озеленённая аллея вдоль железнодорожных путей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило проект межевания территории бывшего Китайского рынка. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства 26 декабря.

Добавим, что к строительству компания, вероятно, сможет приступить только после завершения реконструкции дорог по улицам Крисанова и Карпинского и, возможно, ул. Строителей, то есть не раньше 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.