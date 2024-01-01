Алёна Бронникова О расследовании обстоятельств ранения школьника из винтовки в Прикамье доложат главе СКР Ученик получил пулевое ранение Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает отчёта о расследовании обстоятельств ранения школьника из пневматической винтовки в Прикамье. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

ЧП произошло днём 16 октября в спортивном зале школы с. Ёгва Кудымкарского муниципального округа. Установлено, что в ходе учебных стрельб из пневматического оружия ученик 2009 г.р. получил проникающее пулевое ранение головы. Травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение Кудымкара, затем на вертолёте доставлен в Пермь.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку). По факту происшествия Прокуратура Пермского края начала проверку.

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