Прокуратура Прикамья проводит проверку по факту ранения 15-летнего школьника из винтовки Ведомство проверит школу, в которой учится мальчик Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края начала проверку после инцидента в школе Ёгвы Кудымкарского округа, где школьнику в висок попала пуля из винтовки на уроке «Основы безопасности и защиты Родины». После происшествия пострадавшего доставили на вертолёте в Пермь, и сейчас он находится в больнице.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что во время проверки прокуратура оценить действиям ответственных лиц школы при проведении учебного занятия и выяснит, соблюдались ли требования к безопасности организации образовательного процесса.

Кроме того, ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось днём 16 октября в спортзале школы с. Ёгва. Во время учебных стрельб из пневматического оружия 15-летний мальчик получил проникающее пулевое ранение головы справа. Из школы Ёгвы его сначала отвезли на машине в Кудымкар, а потом на вертолёте доставили в Пермь.

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.