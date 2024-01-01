На уроке «Основы безопасности и защиты Родины» в Кудымкарском округе школьнику попала пуля в голову Мальчик находится в тяжёлом состоянии в больнице, следователи возбудили дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Кудымкарском округе 15-летнего школьника во время урока «Основы безопасности и защиты родины» (ОБЗР) ранило в голову пулей из пневматической винтовки. Мальчик находится в больнице, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, днём 16 октября в спортзале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа во время учебных стрельб из пневматического оружия 15-летний мальчик получил проникающее пулевое ранение головы справа. Таким образом ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью. Школьника сразу отвезли в больницу, где сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи уже осмотрели места происшествия. Они допросили свидетелей и очевидцев, а также назначили судебные экспертизы.

Первым об этом происшествии написала газета «Парма-Новости». По данным издания, в момент инцидента, в школе не было специально оборудованного класса и педагога, а предмет ОБЗР вела учитель физкультуры в спортзале.

Есть несколько версий происшествия. По одной из них во время урока две школьницы выстрелили одновременно, после чего одна пуля отрикошетила от стены и попала в голову стоящего за ними одноклассника. По другой версии пуля попала в ученика, когда из винтовки стрелял его одноклассник. При этом педагога могло не быть в спортзале во время инцидента.

Издание также уточняет, что пострадавшего доставили сначала в Кудымкар, а затем на вертолёте доставили в Пермь, в отделение отделении нейрохирургии Подростка уже прооперировали и достали осколки раздробленной кости. Однако сама пуля до сих пор находится в голове мальчика.

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