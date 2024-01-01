Пермские власти передали 7 автомобилей УАЗ в зону СВО Раньше эти внедорожники использовали для доставки пенсий Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ.-канал Эдуарда Соснина

Ещё 7 автомобилей УАЗ власти Перми отправили в зону специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале написал глава города Эдуард Соснин.

Машина передадут в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк. Там служат пермяки. Внедорожники поедут не пустыми: в салоне — необходимые вещи, в первую очередь это тёплая одеждой, а также печи и генераторы.

«Машины марки УАЗ ранее использовались для доставки пенсий. Теперь это полномочие перешло на федеральный уровень. Наши УАЗы будут служить новой благородной цели — помогать землякам», — сообщил мэр.

Напомним, в начале мая этого года власти Перми уже отправили пять автомобилей УАЗ с грузом гуманитарной помощи для нужд участников специальной военной операции. Машины доставили в расположение 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал», в которой служат жители Пермского края.

Кроме того, в конце апреля из Пермского края военнослужащим региона в зону СВО вместе с гуманитарной помощью было отправлено 13 автомобилей.

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