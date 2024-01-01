Из Перми выехали пять автомобилей марки «УАЗ» с грузом гуманитарной помощи в зону СВО Их доставят в расположение 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал», в которой служат пермяки Поделиться Твитнуть

1 мая состоялась передача пяти автомобилей марки «УАЗ» с грузом гуманитарной помощи для нужд участников специальной военной операции. Таким образом городские власти решили поддержать земляков, участвующих в боевых действиях и помочь общему делу.

По словам главы Перми, в нашем городе живёт и работает множество неравнодушных людей и общественных организаций, которые собирают гуманитарную помощь для новых регионов России, участников СВО, оказывают поддержку семьям военнослужащих.

«Сегодня и городские власти вносят свою лепту в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции. Наши автомобили будут служить новой благородной цели — помогать землякам из 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал» выполнять боевые задачи. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам машины «УАЗ» идеальны для фронтовых условий, у них хорошая проходимость и простое обслуживание. Уверен, они станут надёжными помощниками наших ребят на передовой», — отметил мэр.

Все автомобили прошли регламентное техническое обслуживание и в скором времени на автовозе будут доставлены в расположение 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал». Актив партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» загрузили в машины гуманитарную помощь для бойцов, в неё вошли ноутбук, автозапчасти, генератор, газовая горелка и комплектующие к ней, крепёжные изделия, маскировочные сети, раскладушки, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и т.д.

«С началом СВО реготделение «Единой России» в Прикамье наладило системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса, а с началом мобилизации — и военнослужащим воинских частей, в которых служат наши земляки. Совместно с общественными организациями, предприятиями, депутатским корпусом мы ежегодно отправляем около 100 тонн помощи, в том числе по заявкам самих военных. Бойцам направляем оборудование и приборы для выполнения боевых задач и налаживания быта на передовой, автомобили, медикаменты, тёплые вещи, предметы гигиены и продукты длительного хранения, а также письма и рисунки от учащихся школ и воспитанников детских садов», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Для того чтобы принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, их семей и жителей новых территорий, можно принести вещи и продукты в офис благотворительного фонда «Единый центр поддержки» (Пермь, ул. Монастырская, 57, 7 этаж, правое крыло) или на склад Единого центра поддержки (Пермь, ул. Крупской, 5д). Телефон для связи с сотрудниками склада: 8-912-881-99-59.

Напомним, в конце апреля из Пермского края военнослужащим региона в зону специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью было отправлено 13 автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.