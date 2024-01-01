Власти Перми вновь отправят машины в зону СВО Мэрия безвозмездно передаст 7 автомобилей УАЗ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермскую городскую думу от главы администрации Эдуарда Соснина поступил проект решения о передаче семи автомобилей УАЗ из муниципальной собственности в федеральную.

«Разрешить администрации Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации движимое имущество по перечню согласно приложению к настоящему решению», — говорится в документе.

Речь идёт об автомобилях марки УАЗ-220695-04 2011, 2013 и 2017 г.в. В каждой машине есть GPS датчик и тревожная кнопка. Балансовая стоимость всех семи автомобилей составляет 1 млн 64 тыс. 753 руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая этого года пермские власти уже передавали пять автомобилей УАЗ с грузом гуманитарной помощи для нужд участников специальной военной операции. Машины доставили в расположение 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал», в которой служат жители Пермского края.

Кроме того, в конце апреля из Пермского края военнослужащим региона в зону СВО вместе с гуманитарной помощью было отправлено 13 автомобилей.

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